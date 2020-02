Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 11 februari 2020

ArgenX, dat naast Brussel ook een beursnotering heeft in New York, wordt sinds deze week ook gevolgd door een biotechanalist van Bank of America Merrill Lynch. Die geeft een koopadvies met een koersdoel van 181 dollar, voor het Amerikaanse aandeel. Voor het weekend was dat aandeel 154,49 dollar waard.