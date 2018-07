Koopjes op de markt 25 juli 2018

Twee beurshuizen hebben het advies voor bpost opgetrokken tot 'kopen'. Bij HSBC gaat dat gepaard met een koersdoelverhoging tot 15,3 euro, UBS verlaagt het koersdoel naar 18 euro. Ze benadrukken dat het slechte nieuws (problemen bij Radial, dalend postvolume) na de forse terugval verrekend is in de huidige koers. Tegelijk is het dividendrendement opgelopen tot 10%. Zowel HSBC als UBS gaan ervan uit dat het management van bpost alles in het werk zal stellen om het huidige dividend te behouden. HSBC vermoedt dat het postbedrijf desnoods schulden zal aangaan om aan zijn dividendbelofte te voldoen. Maar dat vormt dankzij de sterke balans geen probleem. UBS denkt dat bpost een deel van zijn reserves zal aanspreken.

HLN