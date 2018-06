Koopjes op de markt 20 juni 2018

HSBC gaat met de grove borstel door de adviezen en koersdoelen van de Belgische telecomaandelen. Analist Nicolas Cote-Colisson raadt aan om tot de lente van volgend jaar (tot de veiling van de 4G- en 5G-licenties) niet langer in Belgische telecomaandelen te beleggen. Daarom verlaagt hij het advies voor Proximus en Orange Belgium tot 'houden'. Tegelijk wordt fors in de koersdoelen gehakt. Bij Proximus zakt het van 30 naar 22 euro, voor Orange Belgium wordt dat 16 euro in plaats van 24 euro. De grootste koersdoelverlaging is voor Telenet. Daar schroeft de analist het terug van 52 naar 36 euro, maar blijft het 'houden'-advies gehandhaafd. Als reden voor de neerwaartse bijstellingen wijst HSBC naar het voorstel van minister van Telecom De Croo om een vierde mobiele speler toe te laten in België. Als het zover komt, zullen de kapitaalkosten van de bestaande operatoren verhogen en hun marktaandelen teruglopen, en zakt de gemiddelde omzet per klant, zo meent de analist. "We geloven dat de Belgische telecomsector eerder stabiliteit nodig heeft om investeringen in 4G en 5G aan te moedigen dan meer spelers", luidt het.

