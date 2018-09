Koopjes op de markt 07 september 2018

Kepler Cheuvreux trekt zijn advies voor vastgoedfonds Aedifica na de sterke resultaten in het eerste halfjaar op van 'verkopen' naar 'houden'. Het koersdoel stijgt van 72 euro naar 81 euro. Ook bij KBC Securities volgt een opwaardering. Het advies gaat van 'houden' naar' opbouwen', het koersdoel van 83 euro naar 87 euro. Het beurshuis is positief over het gevoerde expansiebeleid.

