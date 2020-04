Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 30 april 2020

00u00 0

Opgepast: vandaag is de laatste beursdag van de week. Morgen - vrijdag 1 mei - wordt er niet gehandeld in Brussel, Amsterdam, Parijs of Frankfurt. Wall Street is wel open, van 15.30 uur tot 22 uur Belgische tijd.