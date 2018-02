Koopjes op de markt 03 februari 2018

KBC Securities heeft het koersdoel voor Umicore verhoogd naar 45 euro, maar het advies (opbouwen) wordt gehandhaafd. Zo anticipeert het beurshuis op de jaarcijfers die donderdag worden vrijgegeven. Analist Wim Hoste mikt op een courante bedrijfswinst van 397,9 miljoen euro of 13% meer dan een jaar geleden. Ook voor dit jaar rekent hij op dezelfde winstgroei. Umicore profiteert van de grote vraag naar batterijmaterialen en hogere recyclagevolumes. De analist benadrukt dat het aandeel niet goedkoop gewaardeerd is, maar Umicore is uitstekend gepositioneerd om in te spelen op de vraag naar elektrische wagens.

