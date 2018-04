Koopjes op de markt 17 april 2018

Credit Suisse heeft het advies voor Ageas verlaagd naar 'neutraal' en het koersdoel wordt teruggebracht naar 45 euro. De analisten van Credit Suisse achten de kans nog klein dat BNP Paribas zijn belang van 25% in Ageas nog zal verkopen. Credit Suisse moet daarom de winstverwachtingen voor 2019 terugschroeven. De aanpassing van het advies komt uit een nieuw rapport dat de bank maakte over de verzekeraars in de Benelux. Twee verzekeraars krijgen een koopadvies: ASR Nederland (koersdoel: 45 euro) en NN Group (koersdoel: 42 euro). Voor Aegon blijft het verkoopadvies (koersdoel: 5,2 euro) gelden.

