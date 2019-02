Koopjes op de markt 26 februari 2019

ING heeft het koersdoel voor EVS verlaagd van 30 naar 27 euro. Analist David Vagman meent enerzijds dat het Luikse beeldserverbedrijf als zelfstandig bedrijf slechts 22 euro waard is. Anderzijds blijft de kans op een bod van het Canadese Evertz bestaan, al schat de analist die kans nu in op 60% in plaats van 70%. Vagman erkent dat de kans op een overname van EVS nog steeds groot is, maar dat zal meer tijd in beslag nemen dan gepland en de Canadezen moeten hun positie nog verduidelijken. Het koopadvies blijft omwille van het speculatief tintje behouden.

