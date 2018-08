Koopjes op de markt 28 augustus 2018

Degroof Petercam laat het koersdoel voor zowel KBC als ING zakken. Bij ING gaat het van 16 naar 13 euro, en blijft het advies 'houden'. Analist Bart Jooris toont zich relatief tevreden met de kwartaalcijfers van ING, maar hij gelooft niet dat het Nederlandse bankaandeel de komende maanden beter zal presteren dan de sectorgenoten. Daarvoor ontbreekt het ING aan groei van de kapitaalgeneratie, en dus de kans op een hogere uitkering aan de aandeelhouders. Bovendien is ING behoorlijk blootgesteld aan Turkije. Pas als de situatie in dat land opklaart, kan het oordeel over ING positiever worden, meent de analist. Hij is positiever over KBC. De kwartaalcijfers waren beter dan verwacht en de CEO liet verstaan dat overtollig kapitaal naar de aandeelhouders zal vloeien. Jooris rekent op 1 euro per aandeel. Hij behoudt zijn advies 'opbouwen' voor het aandeel omwille van de sterke kapitalisatie, de superieure netto rentemarge en het goede rendement op eigen vermogen. Maar door de lagere waardering voor de sector wordt het koersdoel aangepast van 81,5 naar 70 euro.

