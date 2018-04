Koopjes op de markt 24 april 2018

KBC Securities verhoogt het koersdoel voor Melexis van 100 tot 110 euro. Het kwartaalrapport van de chipfabrikant bleef dan wel iets onder de verwachtingen, de omzetgroei was nog steeds dubbel zo sterk als de markt, merken de analisten op. Bovendien is Melexis dankzij zijn expertise prima geplaatst om mee te profiteren van de groeiende markt voor halfgeleiders in wagens, die door de trend naar elektrificatie en rijhulp sterker groeit dan de autoindustrie en halfgeleidersector in het algemeen. Advies: kopen.