Koopjes op de markt 14 november 2018

00u00 0

Morgan Stanley knipt het koersdoel voor bpost bij van 16,5 euro naar 13 euro bij. De analisten geloven immers niet dat bpost zijn verwachte brutobedrijfswinst zal realiseren. Topman Koen Van Gerven gelooft nog in een sterke eindspurt. Maar Morgan Stanley ziet met de recente staking, de problemen in het nieuwe sorteercentrum en de krappe arbeidsmarkt niet in hoe de brutobedrijfswinst in het laatste kwartaal 28% hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Ook volgend jaar verwacht de zakenbank geen winstgroei omwille van de investeringen in de pakjesafdeling. Advies: 'houden'.