Koopjes op de markt 07 juli 2018

ABN Amro heeft zinkverwerker Nyrstar op zijn lijst met te mijden aandelen gezet. Volgens de Nederlandse bank is de balans van Nyrstar te zwak om een tegenslag aan te kunnen. Bovendien is de sterke terugval van de zinkprijs al een tegenvaller. Als de huidige zinkprijzen zouden stabiliseren op het huidige peil, zou de brutobedrijfswinst in 2018 met circa 20% dalen en volgend jaar met 13%, menen de analisten. Daarom geven ze een verkoopadvies met een koersdoel van 4 euro.