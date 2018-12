Koopjes op de markt 11 december 2018

00u00 0

Deutsche Bank heeft het advies voor UCB verhoogd tot 'kopen' en trekt het koersdoel op tot 95 euro. "We geraken er steeds meer van overtuigd dat de pijplijn aan nieuwe producten de druk op de omzet op middellange termijn kan compenseren en het bedrijf weer op het groeipad brengen", zo luidt het. Deutsche Bank is vooral optimistisch over rozanolixizumab, een potentieel middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Dan zou de groei van 2022-2023 weer kunnen aanzwengelen als het patent op Vimpat vervalt. Volgens DB is het aandeel ook relatief goedkoop gewaardeerd, want de markt onderschat de waarde van de UCB-pijplijn.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN