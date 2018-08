Koopjes op de markt 29 augustus 2018

In afwachting van de resultaten over het tweede kwartaal verhoogt ING het koersdoel voor de beeldservergroep EVS van 25 euro naar 26 euro. De analisten verrekenen onder meer het voordeel van het gunstige belastingregime voor innovaties. Voor 2018 en 2019 verhogen ze hun verwachtingen voor de winst per aandeel met respectievelijk 40% en 10%.

