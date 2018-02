Koopjes op de markt 14 februari 2018

Berenberg heeft het koersdoel voor Umicore opgetrokken tot 45 euro na de recente kapitaalverhoging en de bekendmaking van de plannen om 660 miljoen euro te investeren in extra capaciteit voor kathodematerialen. Volgens het beurshuis is de markt krap genoeg om de bedrijfswinst tegen 2020 met 40% te verhogen tot 700 miljoen euro. Ondanks het hogere koersdoel blijft het huidige advies ('houden') overeind. Want analist Sebastian Bray maakt zich zorgen over het duurzame karakter van het marktaandeel dat Umicore in de kathodenmarkt heeft. Als dat de komende jaren 55% blijft, zit er een verdere opwaardering in.