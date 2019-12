Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 03 december 2019

Vanuit Wall Street start Bank of America de opvolging van Galapagos met een 'houden'-advies en een koersdoel van 199 dollar. Het Amerikaanse aandeel van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf was gisteren 196 dollar waard in New York. Omgerekend is dat bijna 177 euro, iets meer dan de koers waarop Galapagos 's avonds afsloot in Europa.