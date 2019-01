Koopjes op de markt 09 januari 2019

Deutsche Bank heeft het koersdoel voor AB InBev verlaagd naar 82 euro, maar blijft vasthouden aan het koopadvies. Het aandeel is sinds oktober 2017 al 45% gedaald door stijgende rentes en een scherpe daling van de munten uit de groeilanden, waar de brouwer sterk aanwezig is. Door de koersval is AB InBev binnen de sector van de niet-duurzame consumentengoederen het goedkoopste aandeel, klinkt het bij Deutsche Bank. Ten onrechte, zo luidt het. Want de winstgroei zal niet achterophinken, de munten van de groeilanden zijn aan het herstellen en de rente op dollar-obligaties daalt. En de verkoopvolumes zullen niet verder dalen.

