Koopjes op de markt 10 maart 2020

De koersdoelverlagingen voor AB InBev blijven maar komen. Nu knipte Deutsche Bank haar koersdoel bij van 90 euro naar 67 euro. Bij Credit Suisse ging het zelfs naar 58 euro. Als de brouwer er niet in slaagt om zijn schulden in een hoger tempo weg te werken, dan zou het bedrijf wel eens kernactiviteiten moeten verkopen of het dividend moeten verlagen.