Koopjes op de markt 25 januari 2020

Het koopadvies van KBC Securities voor Telenet is niet meer. Nadat de analist van dienst zijn rekenmodel nog eens opfriste, stijgt het koersdoel wel van 39 naar 40 euro. Het advies is nu 'houden', want een aandeel van de telecomreus is nu al iets meer waard.