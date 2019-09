Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 07 september 2019

KBC Securities en Kepler Cheuvreux blijven bij Home Invest Belgium aan de kant staan met een 'afbouwen'-scenario. Niettemin verhoogden ze allebei hun koersdoel. Bij KBC ging het van 86 naar 89 euro, bij Kepler Cheuvreux van 82 naar 91 euro. De investeerder in residentieel vastgoed kon zijn netto courante winst in het eerste semester met 5,7% opdrijven tot 4,6 miljoen euro. Het fonds belooft minstens een dividend van 4,75 euro over dit boekjaar.

