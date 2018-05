Koopjes op de markt 31 mei 2018

ING heeft het koersdoel voor Umicore verhoogd tot 53 euro. Als redenen wijst analist Stijn Demeester op de hogere winstverwachtingen omwille van de geplande expansie in kathodematerialen voor herlaadbare batterijen, en de verdere groei van de elektrische wagens. Ondanks het hogere koersdoel blijft de bank bij het 'houden'-advies omdat de aandelen sinds begin dit jaar al met 22% zijn gestegen. Volgens de analist is daarmee de groei op middellange termijn al in de koers verrekend.