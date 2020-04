Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 23 april 2020

Ahold Delhaize dook gisteren op op de kooplijst van Goldman Sachs, met een koersdoel van 25,5 euro. Voordien was het advies 'houden'. De Amerikaanse analisten kennen het bedrijf, want de Nederlands-Belgische fusiegroep verdient twee derden van zijn inkomsten in de VS.