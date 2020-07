Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 02 juli 2020

De Franse IT-groep Econocom krijgt een lager koersdoel van KBC Securities. De verwachte prijs per aandeel over 12 maanden zakt van 3,2 naar 2,7 euro. Omdat dat nog altijd ver boven de huidige beurskoers is, blijft het koopadvies staan.