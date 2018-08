Koopjes op de markt 01 augustus 2018

Degroof Petercam heeft het advies voor Intervest Offices & Warehouses verhoogd tot 'kopen' met een koersdoel van 26 euro. De vastgoedgroep publiceerde goede halfjaarcijfers. Desondanks is de premie waaraan het aandeel noteert (13%) ten opzichte van de intrinsieke waarde te laag in vergelijking met Belgische sectorgenoten, meent analist Jean-Marie Caucheteux. Bovendien focust IOW steeds meer op magazijnen en minder op kantoren. Maar binnen de kantoren mikt de groep wel op co-werkruimten, en dat is een groeiend segment.

