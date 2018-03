Koopjes op de markt 13 maart 2018

Beurshuis Bernstein heeft het advies voor AB InBev verhoogd naar 'kopen', en trekt het koersdoel op tot 132,08 dollar. Analist Trevor Stirling geeft diverse redenen op. De sterk teruggevallen koers is een mooie instapgelegenheid, zeker omdat AB InBev zijn operationele uitdagingen achter de rug heeft en de sterkste winstgroei van alle concurrenten zal realiseren. Bovendien zal AB InBev profiteren van de blootstelling aan de opkomende markten. De groei in die markten zal leiden tot een jaarlijks gemiddelde groei van 5% en een winst per aandeel van 13%. De analist meent dan ook dat de brouwer met een premie van 15% mag noteren tegenover sectorgenoten. Momenteel is dat slechts 6%.

