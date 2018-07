Koopjes op de markt 28 juli 2018

KBC Securities heeft het koersdoel voor Lotus Bakeries verhoogd tot 2.600 euro en blijft bij het koopadvies voor het aandeel. Aanleiding is het nieuws dat de koekjesfabrikant uit Lembeke een Britse producent van gezonde tussendoortjes voor baby's en peuters heeft overgenomen voor om en bij de 47 miljoen euro. Of zowat tweemaal de omzet van Kiddylicious. Analist Guy Sips merkt op dat Kiddylicious perfect aansluit bij Natural Balance Foods, dat Lotus Bakeries al in 2015 overnam. Hij verwacht ook dat Lotus Bakeries de internationale expansie van Kiddylicious verder kan doen versnellen. Gezonde tussendoortjes, zoals NAKD en Bear, zijn een snelgroeiende markt waarop Lotus Bakeries tijdig heeft ingespeeld.