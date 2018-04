Koopjes op de markt 12 april 2018

Beurshuis Berenberg zet chipfabrikant Melexis op zijn kooplijstje. Het aandeel speelde sinds zijn piek midden januari al 12% van zijn waarde kwijt. Dat is niet anders dan andere halfgeleiderproducenten. Maar Berenberg vindt die koerszwakte in het geval van Melexis onterecht. "Het bedrijf zet bijna uitsluitend in op de autosector, en is zo perfect gepositioneerd om in te spelen op het toenemend aantal chips in wagens." Vandaag zitten er in elke nieuwe wagen al gemiddeld 10 Melexis-chips. Koersdoel: 97,50 euro.

