Koopjes op de markt 07 januari 2020

Het koopadvies voor Galapagos van Degroof Petercam is niet meer. Nadat het aandeel ruim verdubbelde in 2019, zakte het advies voor Nieuwjaar al bij een drietal andere analisten naar 'houden'. Het koersdoel steeg wel van 181 naar 185 euro, maar daar is de koers nu al bijna.