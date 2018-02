Koopjes op de markt 13 februari 2018

00u00 0

Morgan Stanley heeft Euronav op zijn kooplijst gezet na de recente verkoopgolf. Volgens de zakenbank is de tankerrederij het aandeel bij uitstek om in te spelen op een heropleving in de sector. Euronav is na de overname van het Amerikaanse Gener8 uitgegroeid tot de absolute nummer één in de wereld. Bovendien is Euronav in staat om perfect door de crisis in de sector te navigeren. De rederij zit op meer dan 750 miljoen dollar aan liquiditeiten, heeft een sterke balans en verdient al geld als de dagprijs voor een supertanker boven de 21.000 dollar stijgt. Nu ligt de marktprijs op 24.000 dollar. Morgan Stanley verwacht dat de tankermarkt pas in de loop van 2019 en 2020 zal herstellen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN