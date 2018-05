Koopjes op de markt 26 mei 2018

ING verhoogt het koersdoel voor KBC van 77 tot 80 euro. "Een defensief kwaliteitsaandeel", noemen de analisten de bankverzekeraar. Ze verwachten dat KBC de komende jaren een hoger dividend zal uitkeren, dankzij een sterke kapitaalgeneratie. Over 2018 rekenen ze op een dividend van 3,7 euro, in 2019 op 4,5 euro en in 2020 op 4,7 euro. Advies: kopen.