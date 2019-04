Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 10 april 2019

Société Générale is de opvolging van Aedifica gestart met een 'houden'-advies en een koersdoel van 85 euro. De analist benadrukt dat Aedifica na de verkoop van zijn zes hotels de enige Europese vastgoedgroep is van wie de portefeuille voor 100% bestaat uit zorgvastgoed. Bovendien is het regionaal risico gespreid, want Aedifica is aanwezig in België, Nederland, Duitsland en sinds enige tijd ook het Verenigd Koninkrijk. Alleen is het aandeel niet goedkoop. Het noteert met een premie van bijna 60% op de netto-intrinsieke waarde. Daarmee is de verwachte groei al ruimschoots verrekend in de koers.

