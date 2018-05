Koopjes op de markt 29 mei 2018

00u00 0

KBC Securities verlaagt het koersdoel voor bouw- en baggergroep CFE van 125 tot 115 euro. Het beurshuis neemt die beslissing omdat de nettoschuld aan het eind van het eerste kwartaal stevig blijkt opgelopen: van 352 miljoen eind vorig jaar tot 513 miljoen eind maart. Het management geeft bovendien aan dat daar niet vlug verandering in zal komen. KBC Securities houdt daarom rekening met 639 miljoen euro nettoschulden over heel 2018 en zelfs 706 miljoen over 2019. Verder verwacht het beurshuis dat de marges onder druk zullen komen te staan, door doorgedreven competitie in zowel baggeropdrachten als windmolenprojecten. Omdat dochterbedrijf DEME sterk staat, het orderboek goedgevuld is en er nog opwaarts potentieel is voor de marges in de bouwdivisie, blijft het koopadvies wel ongewijzigd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN