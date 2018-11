Koopjes op de markt 23 november 2018

Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Umicore verlaagd naar 55 euro na een neerwaartse aanpassing van de winstverwachtingen. Analiste Nathalie Debruyne haalt daarvoor enkele redenen aan, zoals de hoge stroomprijzen in België, de brand in de fabriek in Hoboken, de dalende prijzen voor kobalt en nikkel, en een vertraging van de automarkt. Wel handhaaft de analiste haar koopadvies voor het aandeel.

