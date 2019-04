Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 11 april 2019

Beurshuis Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Telenet opgetrokken tot 44 euro, maar handhaaft wel het 'houden'-advies. Hoewel het management vertrouwen heeft in de toekomst, is en blijft 2019 een overgangsjaar. Het beurshuis bouwt enige voorzichtigheid in, omdat het risico op een vierde speler blijft bestaan, en de zichtbaarheid op de dynamische markt voor vaste verbindingen beperkt is.

