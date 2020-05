Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 22 mei 2020

00u00 0

Na de jaarcijfers van Gimv verlaagde Kepler Cheuvreux het koersdoel van 56 naar 50 euro, met een houden-advies. Degroof Petercam nam het koersdoel "in beraad" nu de coronacrisis zo lelijk huishield in de portefeuille van de Antwerpse holding. Voordien was het koersdoel 54 euro.