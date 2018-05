Koopjes op de markt 02 mei 2018

KBC Securities verhoogt het advies voor Kinepolis van 'opbouwen' tot 'kopen'. Het koersdoel stijgt van 63 tot 65 euro. Het beurshuis is tevreden dat de groep in alle landen meer wist te verkopen per bioscoopbezoeker. KBC Securities vindt niet dat Kinepolis te duur gewaardeerd is, gezien het zelf eigenaar is van de meeste van zijn cinemacomplexen in Europa.

