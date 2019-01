Koopjes op de markt 08 januari 2019

Goldman Sachs heeft gisteren de Europese bieraandelen onder druk gezet door ratingverlagingen door te voeren voor AB InBev en Heineken. De Nederlandse brouwer kreeg meteen een verkoopadvies aangesmeerd, AB InBev werd dan weer van de lijst met favoriete aandelen geweerd. De zakenbank schroeft het advies terug tot 'houden', met een koersdoel van 65 euro. Volgens Goldman Sachs is de Leuvense brouwer in Europa wel goed gepositioneerd, maar is het concern niet langer immuun voor concurrentie.