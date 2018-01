Koopjes op de markt 00u00 0

BNP Paribas Fortis verlaagt het advies voor Exmar van 'kopen' naar 'houden', omdat er nog weinig potentieel rest tot het koersdoel van 7,5 euro. De analisten spreken van verbeterde cashflow- en balansvooruitzichten dankzij enkele grote desinvesteringen en nieuwe contracten. "En dat was welkom, gezien de schuldpositie in 2017 fors was opgelopen (van 400 miljoen tot 850 miljoen dollar)", klinkt het.