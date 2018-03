Koopjes op de markt 17 maart 2018

Voor Berenberg is het favoriete Belgische aandeel Barco. Het Duitse beurshuis gelooft volop in het objectief om de rendabiliteit met 10% tot 14% op te trekken in 2020, en de omzet verder te laten groeien. "Van een zwak presterend bedrijf met uitstekende producten in aantrekkelijke niches wordt Barco getransformeerd in een efficiënt en goed geleide technologische leider met een verwachte groei in diensten en software", klinkt het. Advies: 'kopen', koersdoel: 130 euro.

