Koopjes op de markt 18 juli 2018

Goldman Sachs heeft het verkoopadvies voor Proximus laten varen en geeft de beleggers nu de raad om het aandeel in portefeuille te houden met een koersdoel van 23 euro. Proximus kent tot dusver een moeilijk beursjaar. Het aandeel staat al een kwart lager dan begin dit jaar door de toenemende populariteit van streamingdiensten als Netflix, en de angst voor een vierde telecomspeler. Dat zou de kasstroom van het bedrijf aanzienlijk verlagen. Maar aan de huidige koers is volgens Goldman Sachs al veel negatief nieuws in de koers verwerkt.

