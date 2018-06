Koopjes op de markt 15 juni 2018

00u00 0

ING voegt Tessenderlo toe aan zijn favorietenlijstje en verhoogt het koersdoel van 43 tot 44 euro. Het beurshuis is van mening dat de negatieve koersreactie sinds de laatste, zwakke kwartaalupdate overdreven is. Tessenderlo zag in die tijd al 13% van zijn beurswaarde in rook opgaan. Maar de chemiegroep kan de komende tijd net profiteren van de overname van de energiecentrale van T-Power en de opstart van vier fabrieken, na twee jaar van investeren. Een gezonde balans en de aankopen van grootaandeelhouder Luc Tack, wanneer de koers onder 33 euro zakt, beperken bovendien het neerwaartse risico. "Dit biedt een uitstekende instapgelegenheid", concludeert ING daarom.