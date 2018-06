Koopjes op de markt 12 juni 2018

Berenberg heeft het koersdoel voor Greenyard met een halve euro verlaagd tot 19 euro. De analisten hebben hun winstverwachtingen na de publicatie van de jaarcijfers met 2% verlaagd. Zij zijn lichtjes ontgoocheld in de trage afname van de aanslagvoet. Het koopadvies blijft wel overeind omwille van het geloof in CEO Hein Deprez. Zijn expertise en kennis van de sector is voor de Berenberg-analisten al een voldoende reden om in het aandeel te investeren. Hij neemt immers snel beslissingen en reageert al even snel op veranderende marktomstandigheden. De analisten geven toe dat daardoor de winst soms flink kan schommelen. Een andere reden om het aandeel te kopen is volgens Berenberg de aantrekkelijke waardering. Want Greenyard noteert 20% onder het sectorgemiddelde.

HLN