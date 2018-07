koopjes op de markt 04 juli 2018

Beurshuis Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Ageas verlaagd naar 37,7 euro, maar handhaaft het zwakke koopadvies (afbouwen). Volgens analist Benoit Petrarque is Ageas te duur gewaardeerd. Hij verwacht dat de marges op de levensverzekeringen onder druk zullen blijven staan en dat de 'combined ratio' op de schadeverzekeringen tijdens de eerste jaarhelft in België weer boven de 97% zal uitkomen. Met andere woorden, dat Ageas opnieuw meer dan 97 euro aan claims zal moeten betalen per 100 euro aan inkomsten. Ook meent de analist dat de levensverzekeringen van de Chinese partner China Taiping onder druk staan. Naast Kepler Cheuvreux heeft ook Credit Suisse zijn mening over Ageas herzien. Het aandeel krijgt een verkoopadvies en een koersdoel van 43 euro omdat het relatief duur is, terwijl de verzekeraar weinig flexibel is met zijn kapitaal. In de sector is Credit Suisse wel positief over ASR Nederland, Aviva, Axa en Prudential.

