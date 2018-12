Koopjes op de markt 06 december 2018

Société Générale trekt het koersdoel voor Solvay op tot 140 euro. De bankanalisten menen dat de verwachte winstgroei met 6% tot 9% per jaar tot 2021 haalbaar is met de nieuwe CEO. Nog volgens analist Peter Clark is Solvay voldoende beschermd tegen een groeivertraging, en zal de groei in stand blijven. Want 55% van de verkochte chemische producten is niet afhankelijk van de conjunctuur. Bovendien is het aandeel niet te duur. Advies: kopen.

