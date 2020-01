Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 16 januari 2020

Nadat beide banken betrokken waren bij de kapitaalverhoging van infrastructuurbedrijf TINC (The Infrastructure Company), hervatten de analisten van KBC Securities en Degroof Petercam de opvolging van het bedrijf. Die lag even stil om geen zweem van belangenvermenging te creëren. Beide analisten hernemen hun oude 'houden'-advies. Bij KBC Securities was het koersdoel al 14 euro, bij Degroof zakt de verwachte koers over 12 maanden van 14,5 euro naar hetzelfde bedrag als bij KBC Securities.