Koopjes op de markt 06 maart 2018

Berenberg verhoogt het koersdoel voor KBC van 65 tot 68 euro. Het beurshuis is vooral te spreken over de 4,5% samengestelde return. Het advies blijft 'houden', omdat de waardering van het aandeel aan de hoge kant is en de overnamestrategie kan wegen op de winstuitkering.