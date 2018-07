Koopjes op de markt 26 juli 2018

Barco was gisteren met een koerswinst van 8,32% tot 119,8 euro de grootste stijger op de Brusselse beurs en bereikte ook de hoogste koers sinds 1999. De koersopstoot dankt de West-Vlaamse technologiegroep aan een positief analistenrapport van ING. Bij de bank heeft een andere analist zijn oog geworpen op Barco en die is de opvolging van het aandeel gestart met een koopadvies en een koersdoel van 135 euro. Volgens de analist werpt de strategische focus, die gericht is op hogere marges bij een tragere groei, zijn vruchten af. De analist rekent erop dat de bedrijfswinst tussen 2017 en 2022 met 15% kan stijgen, omdat de vooruitzichten goed zijn. In digitale cinema zijn veel Amerikaanse bioscopen toe aan de vervanging van hun projectoren, in de gezondheidstak is het orderboekje goed gevuld, en ClickShare blijft sterk groeien, luidt het. Uitgaand van die winstverwachtingen vindt de ING-analist dat het aandeel aantrekkelijk is gewaardeerd en dus koopwaardig.

