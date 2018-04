Koopjes op de markt 13 april 2018

Na Berenberg neemt nu ook Degroof Petercam Melexis op in zijn favorietenlijstje. Het beurshuis herhaalt zijn koopadvies en verhoogt het koersdoel naar 110 euro. Opnieuw is de reden de uitstekende positie van de chipfabrikant om mee te groeien met de stijgende vraag naar e-auto's, en de bijhorende nood aan sensoren. "Een hybride wagen bevat voor ongeveer 455 dollar aan sensoren en chips, bij een volledig elektrische is dat al bijna 700 dollar", klinkt het.

HLN