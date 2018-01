Koopjes op de markt 00u00 0

De waarschuwing van Avantium dat de bouw van de bioplasticfabriek op de BASF-site in Antwerpen met 3 jaar is vertraagd, leidt tot verdeelde meningen bij analisten. Beurshuis Kepler Cheuvreux zet het aandeel meteen op 'verkopen' en wijst erop dat de vertraging een enorme impact heeft op de waardering van het aandeel. Het koersdoel wordt teruggeschroefd naar 6,7 euro. Bij het Duitse beurshuis Oddo wordt het advies 'houden'. Bij ING blijft het koopadvies overeind. De bank wijst erop dat Avantium geen extra kapitaal nodig zal hebben. Bovendien zal de vertraging toelaten om het productieproces te verbeteren, waardoor dit project nog meer waarde krijgt. ING erkent dat het beleggersvertrouwen geschaad is, en verlaagt daarom het koersdoel naar 12,9 euro.

