KOOPJES op de markt 23 januari 2018

Degroof Petercam verlaagt het advies voor Sioen van 'bijkopen' tot 'houden'. Reden is de recente rally van het aandeel, waardoor het koersdoel van 30 euro in de buurt komt. Dat Sioen zo aan een premie tegenover zijn sectorgenoten noteert, is volgens het beurshuis terecht. De sterke kasstromen, nieuwe producten, overnames van Dimension Polyant en Manifattura Fontana, en positieve trends in de bouw- en vrachtwagenindustrie zullen de bedrijfswinst op termijn ten goede komen, klinkt het.

